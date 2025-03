Tyskland vurderer massive særskilte midler til forsvar og infrastruktur

HQ

Tysklands politiske ledere diskuterer opprettelsen av to spesialfond verdt opptil en billion euro for å styrke både forsvaret og infrastrukturen, noe som gjenspeiler et økende press for å sikre landets militære kapasitet og modernisere økonomien, ifølge kilder (via Reuters).

Mens forhandlingene om å danne en ny regjering pågår, foreslår økonomer som gir råd til den sannsynlige koalisjonen, at 400 milliarder euro bør bevilges til forsvaret, mens infrastrukturinvesteringer kan kreve opptil 500 milliarder euro.

Det haster etter et anspent møte mellom Ukrainas president Volodymyr Zelenskij og USAs president Donald Trump, som økte bekymringene i Berlin over regional sikkerhet og støtte til Ukraina.

Samtalene mellom kristeligdemokratene, deres bayerske allierte og sosialdemokratene pågår, og lederne tar sikte på en regjeringsavtale innen påske, selv om det ikke er tatt noen endelige beslutninger. Foreløpig gjenstår det å se om politisk konsensus vil resultere i raske økonomiske tiltak.