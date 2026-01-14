Tysklands finansminister oppfordrer til "europeisk patriotisme" for å møte globale trusler

HQ

Tysklands finansminister Lars Klingbeil har tatt til orde for en ny æra med "europeisk patriotisme", og mener at Europa må handle mer kraftfullt for å beskytte sine økonomiske interesser etter hvert som de globale alliansene svekkes og handelen blir mer konfrontasjonsorientert.

Under en forelesning om økonomisk politikk i Berlin sa Klingbeil at statlig støtte til selskaper bør komme med klare betingelser. Han mente at bedrifter som mottar offentlig støtte, bør være forpliktet til å beholde arbeidsplassene i Europa, og at offentlige innkjøp bør prioritere varer produsert i EU.

Lars Klingbeil og Friedrich Merz // Shutterstock

Klingbeil advarte om at det transatlantiske forholdet ikke lenger er hva det en gang var, og sa at USA i økende grad vender seg innover under president Donald Trump. Han pekte på Washingtons nasjonale sikkerhetsstrategi som et bevis på at Europa ikke lenger kan basere seg på gamle antakelser om politisk og kulturell tilpasning.

Han advarte også mot at handel blir brukt som våpen gjennom subsidier, tollsatser og eksportkontroll, noe som legger press på Tysklands eksportdrevne økonomi. Bare det å selge mer til utlandet vil ikke være nok til å navigere i den nåværende omveltningen, sa han.

I stedet etterlyste Klingbeil et sterkere europeisk samhold, mer diversifiserte handelsforbindelser utover USA og strengere beskyttelse mot urettferdig konkurranse. Europa, sa han, må bli mer suverent hvis det vil unngå å bli fanget mellom verdens stormakter.