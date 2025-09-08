Tysklands hovedtrener Mumbrú tar et skritt tilbake fra resten av EuroBasket på grunn av helseproblemer

HQ

Tyskland er et av de åtte siste lagene i EuroBasket 2025, etter å ha slått Portugal 85-58 i åttendedelsfinalen, og med Serbia og Frankrike ute av veien er de kanskje favorittene til tittelen... hvis de klarer å slå Luka Doncics Slovenia på onsdag.

Hovedtreneren på Arena Riga i Latvia blir imidlertid ikke Álex Mumbrú, som har kunngjort at han trekker seg fra oppgaven som landslagssjef på grunn av helseproblemer. "I løpet av de siste dagene har jeg innsett at jeg ikke er fysisk klar til å trene laget aktivt fra sidelinjen. Derfor vil Alan Ibrahimagic ta over min rolle som hovedtrener", sier Mumbrú gjennom en offisiell uttalelse fra laget.

Mumbrú gikk allerede glipp av de innledende kampene, innlagt på sykehus på grunn av pankreatitt. Han vil fortsatt sitte på benken, men den mer aktive og fysisk krevende jobben med å trene laget fra sidelinjen vil bli gjort av assistenttrener Alan Ibrahimagic.

Mumbrú (46) har vært hovedtrener for Tyskland siden 2024, etter å ha jobbet i Valencia og Bilbao Basket. Han avsluttet sin 21 år lange spillerkarriere i 2018, og vant EuroBasket i 2009 med Spania. Han ledet også laget til sølv i 2007, bronse i 2013 i EuroBasket, vant VM i 2006 og en sølvmedalje i 2008.