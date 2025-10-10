Tysklands kamp for VM-kvalifisering fortsetter i dag: De trenger "seier etter seier"

HQ

Tyskland er i en forrædersk posisjon i VM-kvalifiseringen, og ligger for øyeblikket på tredjeplass i gruppe A etter det overraskende nederlaget mot Slovakia i september. Eliminering før VM vil være ekstremt sjokkerende for de firedobbelte verdensmestrene, selv om det er en reell mulighet hvis de ikke klarer "seier etter seier", som den tyske midtbanespilleren fra Mainz 05, Nadiem Amiri, sa før kveldens kamp mot Luxembourg (20:45 CET, 19:45 BST).

Det positive er at Luxembourg historisk sett bare har slått Tyskland én gang, og det var helt tilbake i 1939. Tyskland har vunnet de elleve andre kampene, den siste i 2006. Men det betyr også at presset blir enda høyere, innrømmer Amiri: "Alle forventer at vi skal slå hver eneste motstander 5-0, 6-0, men det er ikke lenger mulig. Tidene har rett og slett forandret seg. Alle er gode, alle kan hevde seg" (via ESPN).

Hva som må skje for at Tyskland skal kvalifisere seg til VM 2026

Den gode nyheten er at Tyskland (stort sett) er avhengig av seg selv, ettersom de har et nytt møte med Slovakia, rivalen de må slå i gruppe A, den 17. november, på den siste kampdagen. De håper at Slovakia, som har vunnet de to første kampene, vil glippe et annet sted. Hvis Slovakia vinner alt, vil det være målforskjellen som avgjør hvilket lag som kvalifiserer seg til VM som gruppeleder, og hvilket lag som går til playoff, der fire lag kjemper om kun én plass senere i mars 2026.

Kommende kamper for Tyskland:



Tyskland mot Luxembourg: Fredag 7. oktober kl. 20.45 CET



Nord-Irland mot Tyskland: Mandag 12. oktober kl. 20.45



Luxembourg mot Tyskland: Fredag 14. november kl. 20.45 CET



Tyskland mot Slovakia: Mandag 17. november kl. 20.45 CET



Tror du Tyskland sikrer seg VM-kvalifisering på førsteplass i gruppe A?