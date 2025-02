Tysk valgresultat: De konservative vinner, mens høyreekstreme AfD vinner terreng, ifølge meningsmålingene

HQ

Tysklands konservative opposisjon har sikret seg seier i det nasjonale valget, og Friedrich Merz ligger an til å bli forbundskansler, mens det høyreekstreme Alternativ for Tyskland oppnådde sitt beste resultat hittil, ifølge meningsmålingene (via Reuters).

Ifølge meningsmålingene fikk CDU/CSU-blokken 28,5 % av stemmene i valget, som var preget av opphetede debatter om migrasjon og økonomisk stagnasjon, mens AfD økte til 20 % og etterlot forbundskansler Olaf Scholz' sosialdemokrater på et historisk lavt nivå på 16,5 %.



For et dypdykk i de viktigste detaljene i valget, kan du lese vår artikkel om alt du trenger å vite om valget i Tyskland på søndag.



Det splittede politiske landskapet legger nå opp til langvarige koalisjonsforhandlinger, noe som kan forsinke viktige økonomiske tiltak og etterlate Europas største økonomi uten en klar ledelse i flere måneder.

I mellomtiden følger EUs allierte nøye med, i håp om stabilitet midt i den globale usikkerheten og i frykt for de potensielle ringvirkningene av langvarig ustabilitet. Foreløpig gjenstår det å se om Tyskland vil oppleve et politisk dødvann, og hvor lenge det i så fall vil vare.