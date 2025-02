Tysklands venstreparti står fast mot forsvarsfondet

HQ

Tysklands venstreparti har gjort det klart at de vil motsette seg opprettelsen av et nytt spesialfond dedikert til militærutgifter, og har dermed forsterket sin mangeårige holdning mot økte forsvarsbudsjetter (via Reuters).

Partileder Ines Schwerdtner understreket at ingen stemmer fra hennes parti ville støtte initiativet, som er under diskusjon mens Tyskland navigerer i økende spenninger med USA under en fornyet Trump-administrasjon og et vedvarende aggressivt Russland.

Det konservative partiet, som kommer rett fra valgseieren, vurderer angivelig et fond verdt hundrevis av milliarder euro, noe som understreker et skifte mot militær beredskap som kolliderer med Venstrepartiets kjernepolitikk. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne motstanden vil påvirke regjeringens forsvarsstrategi.