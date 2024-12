Tyson Fury er så fokusert på å ta hevn mot Usyk at han ikke engang har snakket med kona: "Han har nådd toppen på riktig tidspunkt"

HQ

Boksefansen venter spent på en av årets viktigste returkamper. Bare syv måneder etter deres første kamp møtes Tyson Fury og Oleksandr Usyk igjen i Kingdom Arena i Riyadh, for å forene tungvektstitlene WBC, WBO og WBA.

Begge var ubeseiret før den første kampen i mai, og Usyk påførte Fury karrierens første nederlag, men det var en delt avgjørelse mellom dommerne: to ga seieren til ukraineren, og to til briten. Med alle poengene lagt sammen vant Usyk knepent, noe som sannsynligvis var det mest rettferdige resultatet, ettersom Usyk slo Fury i gulvet, som ble "reddet av klokken".

Frank Warren, Furys promotor, forklarte i et eksklusivt intervju med TNT Sports, gjengitt av Eurosport, at de begge mente at Fury hadde vunnet kampen, og etter å ha fått vite dommernes avgjørelse, oppfordret Fury ham til en omkamp. "For meg var det en veldig jevn kamp, og jeg klager ikke på avgjørelsen".

"Han ville ha omkamp. Jeg sa til ham at han ikke trengte å ta noen avgjørelser, gå og tenk på det og tilbring tid med familien din. Du har klausulen om omkamp, og la oss vurdere hva du ønsker å gjøre", forklarte Warren.

"På pressekonferansen ba jeg ham om å moderere seg, og det gjorde han, men da vi kom ut av presserommet sa han: 'Drit i det, jeg vil ha omkampen'. Hver gang jeg snakket med ham, var det alt han snakket om. Han vil ha sin hevn, han vil ha den seieren."

Warren forklarte at det var noen faktorer som påvirket Furys forrige kamp. Hans kone hadde spontanabortert etter å ha vært gravid i sjette måned den uken, og han fikk et kutt i øyet i en sparring under trening. "Det er ikke en unnskyldning, men det er et faktum.

Nå er Fury "kun fokusert på kampen", og ifølge promotoren har han ikke snakket med sin kone Paris, fordi han ikke ønsker noen distraksjoner. "Jeg tror han har snakket med barna". Paret har vært gift i 15 år og har syv barn.

Promotoren hans mener også at Fury har toppet seg mentalt og fysisk de siste tre ukene. "Hvis han blir slått - og det tror jeg ikke han blir - men hvis han blir slått på lørdag, så har han blitt slått av en bedre mann, punktum."

Usyk vs. Fury 2 kan sees på DAZN neste lørdag, 19. desember, med start ca. kl. 22:30 norsk tid.