Tyson Fury kunngjør at han trekker seg fra boksing: "Jeg kommer til å avslutte med dette"

HQ

Tyson Fury har ikke bygget seg opp igjen etter nederlaget mot Oleksandr Usyk forrige måned. Etter ett nederlag tidligere i 2024, som var via delt avgjørelse og som Fury syntes var urettferdig, ble Fury helt oppslukt av sitt ønske om hevn... bare for å tapte igjen, i en episk kamp, men med enstemmig avgjørelse.

Fury (født i Manchester for 36 år siden), med kallenavnet "The Gypsy King", var unified heavyweight champion fra 2015 og 2016, og hadde flere titler frem til i fjor. Hans imponerende merittliste med 34 seire og 24 seire på knockout ble kun svekket av de to siste nederlagene mot ukraineren.

Snakk om en mulig trilogi mot Usyk virket merkelig etter to nederlag på rad, og nå har briten annonsert at han trekker seg fra profesjonell boksing. Han kunngjorde det i et innlegg på sosiale medier, der han ønsket å gjøre det "kort og godt": "Jeg vil gjerne kunngjøre at jeg trekker meg fra boksing. Det har vært en fornøyelse, jeg har elsket hvert eneste minutt av det. Jeg vil avslutte med dette. Dick Turpin bar maske. Gud velsigne dere alle. Vi ses på den andre siden. KOM DERE OPP!"

Noen fans tviler på at dette er på ekte denne gangen. I august 2022 sa han allerede at han var ferdig med boksing, men kom tilbake før året var omme. "'Jeg er lykkelig, jeg er sunn. Jeg har fortsatt hjernen min, jeg kan snakke, jeg har en vakker kone, jeg har seks barn, mange belter. Jeg har masse penger, suksess, berømmelse, ære, hva mer gjør jeg det for?", sa han den gang, gjengitt i Daily Mail.