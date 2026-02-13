Tyson Fury skal bokse sin comeback-kamp på Tottenham Hotspur Stadium

HQ

Tyson Furys comeback-kamp vil finne sted på Tottenham Hotspur Stadium, det er bekreftet. Den 37 år gamle britiske bokseren sa at han trakk seg fra boksing i januar 2025, men annonserte at han kom tilbake ett år senere (det er ikke første gang han har sagt at han trekker seg og så kommer tilbake flere år eller måneder senere).

Fury skal møte den 36 år gamle russiske tungvekteren Arslanbek Makhmudov i april, i en kamp som skal sendes på Netflix og promoteres av The Ring Magazine, som kunngjorde at Tottenham stadion blir arena for kampen, noe som skuffet Fury, ettersom hans drøm var å bokse på Old Trafford.

Fury, som er en aktiv Manchester United-supporter, har ved flere anledninger sagt at han gjerne skulle ha bokset på Old Trafford, men ifølge World Boxing News var ikke stadionet tilgjengelig 11. april, ettersom Red Devils skal spille mot Leeds United den dagen.

Det vil ikke være første gang Tottenham Hotspur Stadium arrangerer en boksekamp med Tyson Fury: Han slo allerede Derek Chisora i 2022, med nesten 60 000 tilskuere.