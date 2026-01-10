Tyson Furys comeback-annonsering var "prematur", ifølge BBC-kilder

HQ

Tyson Fury, den engelske bokseren og tidligere unified-mester i tungvekt mellom 2015 og 2016, annonserte denne uken at han vender tilbake fra pensjonisttilværelsen, nøyaktig ett år etter at han annonserte at han skulle legge opp. Fury er kjent for sin rivalisering med Anthony Joshua, og fansen tror at en kamp mellom de to vil finne sted i år, selv om det vil avhenge av Joshuas bedring etter bilulykken i Nigeria, som drepte to av hans beste venner.

Men ifølge BBC Sport er det foreløpig ingen avtale på plass for Fury: ingen motstander, ingen tidsplan, ingenting, og kunngjøringen på sin personlige Instagram med ordene "2026 is that year. Been away for a while but I'm back now" var for tidlig.

BBC legger til at et eventuelt comeback også kan avhenge sterkt av økonomisk støtte og Saudi-Arabias fortsatte engasjement i å arrangere store tungvektsstevner. Selv om Joshua returnerer til boksing etter ulykken, vil det fortsatt være "betydelige hindringer" før en kamp mot Fury kan bli en realitet.

Fury hadde en plettfri statistikk med 34 seire, hvorav 24 på KO, frem til sine to siste kamper, to strake nederlag mot Oleksandr Usyk i 2023 og 2024. Frem til en avtale er på plass, fortsetter Fury å promotere comebacket sitt på sosiale medier, der han forklarer at han har som mål å gå ned i vekt før sin fremtidige kamp i år.