U2 er tilbake med en flammende politisk EP rettet mot ICE, Putin og Netanyahu: "Kunne ikke vente med å bli hørt"

Det irske rockebandet U2 har sluppet Days of Ash, deres første sett med nytt materiale på nesten et tiår, som tar sikte på globale politiske brennpunkter. Frontfigur Bono kritiserer ICE, Russlands president Vladimir Putin og Israels statsminister Benjamin Netanyahu, samtidig som han tar for seg protestene i Iran og konfliktene i Ukraina og Midtøsten.

Den seks spor lange EP-en inneholder sanger om dødsfall blant aktivister, Women, Life, Freedom-bevegelsen i Iran og krigen i Ukraina, med gjesteopptredener fra Ed Sheeran og den ukrainske musikeren og soldaten Taras Topolia. Bono beskriver utgivelsen som presserende og trassig, og sier at sangene " ikke kunne vente på å bli hørt".

Bandet har også bekreftet et eget fullengderalbum som kommer senere i 2026, og som lover en mer feirende tone. Mens Days of Ash kanaliserer sinne og klage, sa Bono at den kommende platen vil bære "a carnival vibe" og en fornyet følelse av glede. Når det gjelder Days of Ash, kan du sjekke ut hele låtlisten via følgende lenke. Go!