U21-kampen mellom England og Spania ender i slagsmål: "Det finnes bedre måter å bygge kameratskap på", sier Carsley

England slo Spania i U21-EM med en sterk 3-1-seier, noe som bringer dem nærmere den andre strake seieren på U21-nivå for England, styrker fremtiden til det engelske landslaget og gir større prestisje til engelske managere som Lee Carsley.

Kampen endte imidlertid i kontrovers, akkurat som den gjorde for to år siden i 2023-finalen, med en konfrontasjon mellom spanske og engelske spillere. Nesten alle spillerne på banen var involvert i konfrontasjonen, og noen av de spanske spillerne skal ha overfalt den engelske forsvarsspilleren Charlie Cresswell, selv om det er uklart hva som utløste bråket.

Som et resultat av dette fikk den spanske Napoli-spilleren Rafa Marín rødt kort. Heldigvis fikk det ingen store konsekvenser, og Englands landslagssjef Lee Carsley kommenterte senere at han synes "det finnes bedre måter å bygge kameratskap på".

"Man prøver å vise respekt for begge sider, men man kan se hvor mye det betyr for spillerne. Å representere landet ditt i en kvartfinale betyr mye. Vi må nok gi dem litt spillerom. Heldigvis gikk det ikke over styr, men det er fortsatt ikke hyggelig å se."