Uanmeldt Life is Strange-prosjekt får aldersgrense i Europa, og vil bringe Chloe Price og Max Caulfield sammen igjen

HQ

Det ser ut til at vi snart vender tilbake til Life is Strange -serien, ettersom det har blitt lagt merke til at et nytt kapittel i den bredere serien har fått aldersgrense i Europa. Nettstedet Pan European Game Information (PEGI) har avslørt at et prosjekt kalt Life is Strange: Reunion har fått en vurdering av "16", som samsvarer med kapitlene som kom før det.

Fangsten til denne vurderingen er at den siden har blitt fjernet fra det offentlige området på nettstedet, men Gematsu klarte å knipse bevis før dette skjedde. Den andre bisarre biten til denne utviklingen er at vurderingen ble lagt ut tilbake i mars 2025 for PlayStation 5, selv om den medfølgende beskrivelsen i stor grad legger grunnlaget for en del vi ennå ikke har sett.

"Chloe Price var Max Caulfields partner i tiden. Å miste henne er det Max angrer mest på. Nå har Chloe kommet til Caledon University. Chloe hjemsøkes av mareritt og umulige minner, og hun trenger Max' hjelp. Men Max er allerede i krise: om tre dager vil et dødelig inferno ødelegge campus."

Så ja, det ser ut til at vi i fremtiden kan forvente å se Max Caulfield tilbake i fokus etter nylig å ha vært hovedperson på Life is Strange: Double Exposure, men da sammen med sin tidligere partner Chloe Price, som møtte en skjebnesvanger slutt (i noen tilfeller) i det første spillet i serien.

Når vi får høre mer offisielt om dette spillet er uklart, men ettersom Double Exposure debuterte i 2024 og True Colors kom i 2021, nærmer vi oss tiden da vi forventer at flere Life is Strange vil dukke opp på PC og konsoller.