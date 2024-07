Uannonserte AMD GPUer har dukket opp på nettet

HQ

Mens det allerede er en god del GPUer i AMD Radeon RX 7000-serien, ser det ut til at vi kan få noen flere i nær fremtid. PSU-produsenten Seasonic har lagt til noen ekstra GPUer i sin wattkalkulatorfunksjon på nettstedet sitt.

AMD Radeon RX 7990 XTX, RX 7950 XTX og RX 7950 XT er alle oppført i kalkulatoren, noe som antyder at vi vil kunne få tak i dem på et tidspunkt nedover linjen. En potensiell oppdatering kan bidra til å presse ut flere GPUer i 7000-serien i forkant av ny teknologi som sannsynligvis kommer neste år, men vi må vente og se.

Etter utseendet å dømme vil disse GPU-ene tilby nye high-end-modeller for forbrukere, ettersom den beste modellen fra AMD for øyeblikket er Radeon RX 7900 XTX. Vi må se hvor mye av en prisøkning vi er i for hvis disse viser seg å være legitime, men det er verdt å merke seg at AMD RX 7900 XT, 7800 XT og 7700 XT alle ble avslørt av den samme kalkulatoren.

