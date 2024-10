Ubåtdramaet Submerged krever at du eier en Apple Vision Pro

HQ

Filmregissør Edward Berger, kjent for den Oscar-vinnende All Quiet on the Western Front, inviterer deg med under overflaten i ubåtdramaet Submerged.

Det er imidlertid ikke nok å ha et abonnement på Apple TV+ for å se den. Nei, kortfilmen er filmet eksklusivt for Apple Vision Pro, det ekstremt dyre mixed reality-hodesettet.

Vi "vanlige dødelige" kan likevel sjekke ut traileren, og det ser absolutt ut til å kunne bli en intens opplevelse for alle som tilfeldigvis har en Vision Pro stående på hylla hjemme.

Ta en nærmere titt på traileren nedenfor.

Har du en Vision Pro hjemme?