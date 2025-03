Seks russere omkom da en ubåt sank i Rødehavet

HQ

Siste nytt om Egypt . En turistubåt beregnet på undervannssightseeing sank på tragisk vis utenfor kysten av Hurghada i Egypt torsdag. Seks russiske passasjerer omkom, mens 39 andre ble reddet i land.

Fartøyet, som het Sindbad, hadde 50 personer om bord fra mange ulike destinasjoner, sammen med et egyptisk mannskap. Rødehavet er et viktig knutepunkt for Egypts turistsektor og tiltrekker seg mange besøkende, men den siste tidens hendelser har skapt bekymring for sikkerheten til sjøs.

Egyptiske myndigheter har satt i gang en etterforskning av årsaken til forliset, selv om de første rapportene tyder på at fartøyet hadde gyldig lisens og sertifisert mannskap. Foreløpig gjenstår det å se hva som vil bli avdekket av denne siste maritime katastrofen.