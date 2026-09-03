Uber skal kutte mer enn 3 000 stillinger som ledd i en global omstrukturering

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Uber gjennomfører sin største omstrukturering på flere år, og reduserer antall ansatte til et nivå som ikke har vært sett siden 2021 ved å kutte 3 000 stillinger fra sine kontorer over hele verden. Dette er en del av en omfattende omlegging av virksomheten, med sikte på å redusere antall ledelsesnivåer og kanalisere flere ressurser tilbake til kjernevirksomheten.

Konsernsjef Dara Khosrowshahi (via BBC News) sa at nedskjæringene vil sette Uber i en bedre posisjon for fremtiden, der selskapet har sine «største muligheter foran seg». Så langt ser det ut til at aksjonærene er enige, ettersom Uber-aksjen steg etter kunngjøringen.

Mange av Ubers mindre team vil bli slått sammen til større grupper, men vi vet ennå ikke hvilke områder av virksomheten som vil bli mest berørt av nedbemanningene. Uber strammer inn restriksjonene på hjemmearbeid, og stillinger som kan utføres på fjernbasis utgjør nå rundt 1 % av den totale arbeidsstokken. Som selskap tar det dristige nye skritt de neste årene, med fokus på partnerskap innen autonome kjøretøy.