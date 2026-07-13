Ubisoft: «Å lansere et spill for sent kan hindre suksessen

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I lang tid har det vært mye snakk om at utviklere og utgivere lanserer spill før de er ferdige, noe som umiddelbart gjør oss spillere til en slags ufrivillige betatestere. Nå påpeker imidlertid Ubisoft (via Game File) i sin årsrapport at det også finnes et annet problem i den andre enden av spekteret: å lansere spill for sent.

Som vi alle vet, er det ikke uvanlig at spill blir forsinket og dras ut så lenge at de allerede føles litt utdaterte når de endelig lanseres. Det er nettopp dette som nå blir fremhevet, og de skriver at «å gi ut et spill for sent – når forventningene i markedet har avtatt og det ikke lenger oppfyller markedsstandardene i et svært konkurransepreget miljø – kan også hindre suksessen.»

Nøyaktig hvilke spill Ubisoft refererer til, er uklart, men selskapet har hatt sin andel av titler med lange forsinkelser (ikke minst «Beyond Good and Evil 2»), og det er absolutt interessant at dette anses som et problem som er betydelig nok til å bli tatt opp i en årsrapport.