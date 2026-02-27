Ubisoft "allergisk" mot å lage nye spill, ifølge tidligere Assassin's Creed- og Far Cry-direktør

HQ

Det høres kanskje vanskelig ut å tro for dere unge der ute, men det var en tid før Assassin's Creed og Far Cry. En tid hvor disse spillene var helt nye for oss. For noen nye konsepter de virket, og nå er de Ubisofts franchisesøyler, sammen med Rainbox Six. De siste årene har vi sett Ubi holde seg nærmere sine kjernefranchiser, noe en tidligere Far Cry- og Assassin's Creed-regissør mener er nøkkelen til selskapets undergang.

I en samtale med PC Gamer forklarte Assassin's Creed III og Far Cry 4 kreativ direktør Alex Hutchinson hvordan en rekke faktorer er involvert, men mangelen på ny IP føles som om det forårsaker en talentdrenering hos Ubisoft.

"Det er synd. Jeg tror det skjedde en rekke ting. Den utviklingsstilen vi var pionerer på, var å kunne styre store team ved å la dem være individuelle grupper med eierskap til sine egne ting, slik at vi kunne lage større spill raskere. Men så tror jeg at det har vært en merkelig femårig boom i private equity og investeringer fra folk som vi aldri hadde sett før. Så mange seniorfolk forlot Ubisoft og startet studioer eller ble splittet opp. Så det var denne talentflukten som gikk ut," sa han.

Siden Ubisoft er i stand til å lage store spill raskt på grunn av sin enorme mengde utviklere, kunne man kanskje ha forventet at andre franchiser ville dukke opp, men det har faktisk vært motsatt i det siste. "De har alltid hatt en historie med å lage oppfølgere til franchisene, men også å ha et par nye ting på gang. De ble veldig allergiske mot de nye tingene, og så drepte de en haug av ideene våre, som da jeg jobbet med Pioneer. De hadde ikke noe nytt å komme med," fortsetter Hutchinson.

Hutchinson forlot Ubisoft i 2017 for å grunnlegge Typhoon Studios. Historier som hans har dukket opp over hele bransjen, og viser talentet Ubi har mistet. Trenger vi å minne deg på regissøren av Clair Obscur: Expedition 33 forlot Ubisoft for å lage årets spill for 2025?