Ubisoft antyder noe Splinter Cell-relatert

Denne uken ble de mer enn 60 produsentene av periferiutstyr, utviklere, utgivere og andre som vil være til stede på årets Summer Game Fest (kl. 23.00 CET fredag 6. juni) avduket. Det var en enorm liste som inkluderte stort sett alle de store navnene, inkludert de tre konsollprodusentene, men det var en gigant som manglet...

Vi snakker om Ubisoft, som tilsynelatende ikke vil være der i år, og som heller ikke ser ut til å ha sitt eget arrangement. Det betyr ikke nødvendigvis at vi blir uten spillene deres, for uten forvarsel la deres Threads-konto nettopp ut et bilde av Sam Fisher med tydelig oppdatert grafikk (sammenlignet med originalen).

Vi vet at Ubisoft jobber med en nyinnspilling av det aller første Splinter Cell, som vi faktisk har sett noe konseptkunst fra siden kunngjøringen i 2021. Og kanskje det nå er på tide med en offisiell opptreden i en eller annen form, da det er vanskelig å tolke deres kryptiske innlegg på noen annen måte med tanke på tidspunktet.

Siden Ubisoft ikke deltar på Summer Game Fest, er vår beste gjetning at Sam Fisher vil dukke opp på Xbox Games Showcase denne søndagen, 8. juni, når arrangementet starter kl. 19.00 CET. Det første Splinter Cell var eksklusivt for Xbox, og siden da har serien ofte blitt assosiert med Xbox.

Det ryktes imidlertid at både Nintendo og Sony har egne arrangementer planlagt i nær fremtid, og hvis det viser seg å være sant, kan det godt hende at det dukker opp der også.

Før vi får noen offisielle nyheter om hva det hele handler om - hva tror du Ubisoft prøver å antyde med innlegget?