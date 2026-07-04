Ubisoft Anvil Engine snakker om bruk av AI i spillutvikling: « , det gir fullstendig mening»It

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Det er ofte svært heftige og offentlige diskusjoner rundt kunstig intelligens og hvordan teknologien brukes i utviklingen av kunstneriske prosjekter, inkludert videospill. Mens noen er sterkt imot bruk av teknologien i videospill, er andre mer åpne for å utforske hvordan den kan brukes. Og det finnes måter AI kan brukes på som gir store fordeler, særlig når det gjelder de detaljerte og komplekse datavitenskapelige elementene i spillproduksjonen.

I den forbindelse snakket vi nylig med Nicolas Lopez fra Ubisoft, som er kjent for å være en av arkitektene bak Anvil Engine – motoren som driver mange av utgiverens titler, ikke minst «Assassin’s Creed»-serien. Nå skal den settes på en hard prøve med «Assassin’s Creed: Black Flag Resynced», og med det i tankene spurte vi Lopez om hvordan AI kan brukes produktivt.

Lopez forklarer, så enkelt han kan, noen av måtene AI brukes på for å forbedre Anvil Engine-teknologien.

«I datagrafikk har vi altså mange teknikker som faktisk er stokastiske. Hva betyr stokastisk? Det betyr at det er basert på prøvetaking. Akkurat det vi gjør for global belysning. Vi tar noen små punkter overalt, og vi prøver å forstå hva det betyr, og så lager vi belysningen. Og dette er akkurat det AI gjør. Det er det samme. Derfor ser jeg, når jeg tenker på AI, en måte å ta alle disse belysningspunktene på, samle dem sammen og få en magisk formel som forteller meg hva det er. Det er det samme. Det er det vi kaller stokastisk prøvetaking.»

Han fortsetter med å uttrykke at AI passer ganske naturlig inn i datagrafikk, men at det ikke er en fullstendig løsning for alle elementer i spillutvikling.

«Og dette er faktisk helt naturlig innen datagrafikk. Det er også det vi kaller Monte Carlo-integrasjon, hvis du husker fra videregående. Så det kan brukes på mange ting innen datagrafikk. For resten er det litt mindre naturlig, og vi må utforske hva vi kan gjøre med det. Men for meg gir det fullstendig mening.»

Hvordan ellers mener du at AI bør brukes for å forbedre videospill? Eller er du helt imot at teknologien brukes i produksjonen av spill?