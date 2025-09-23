Ubisoft arrangerer en audiovisuell konsert med Assassin's Creed Shadows i London i november

HQ

Med tanke på at vi stirrer ned i løpet av Sucker Punchs Ghost of Yotei, kan det være lett å glemme at vi også hadde et annet viltvoksende japansk eventyr å glede oss over tidligere i år da Ubisoft debuterte Assassin's Creed Shadows.

Snart kan vi komme tilbake i spillets ånd - forutsatt at du ikke nylig har spilt Claws of Awaji DLC - som en del av en liveopptreden som arrangeres i London i november. Kjent som Assassin's Creed Shadows: A Live Band Experience, en audiovisuell konsert der sanger fra lydsporet fremføres live av artisten TEKE::TEKE og ved hjelp av The Absolute Orchestra og Thunderdrum.

I en pressemelding forteller TEKE::TEKE om det å være en del av denne liveopptredenen: "Vi har lenge ønsket å bringe sangene våre fra Assassin's Creed Shadows til live ... og legge til et nytt lag

til lydsporet som kan oppleves utenfor spillmiljøet og spilles for deg live

akkompagnert av en vakker strykeseksjon ... vi jobber med noe helt spesielt for fansen, en komplett audiovisuell opplevelse i en av favorittbyene våre, London!"

For de som lurer på om dette showet etter hvert vil komme til flere byer rundt om i verden, TEKE::TEKE berører til og med dette litt med, "Forhåpentligvis kommer det flere byer, men for de som har mulighet, gleder vi oss til å se dere 9. november!"

Nøyaktig dato for konserten er 9. november, og spillestedet er Islington Assembly Hall. Billettene legges ut for salg allerede fredag 26. september kl. 10:00 BST.