Ubisoft avlyser alle forhåndsvisninger av Assassin's Creed Shadows for neste uke

I går fikk vi dessverre vite at Ubisoft i siste liten hadde bestemt seg for å avlyse sin Tokyo Game Show-presentasjon der vi skulle ha fått en nærmere titt på Assassin's Creed Shadows. Et uventet og merkelig trekk på så kort varsel, og et som ikke ble forklart.

Spekulasjonene gikk høyt om hva som førte til dette, men tirsdag kveld ble det enda merkeligere. Insider Gaming rapporterer at forhåndsomtalene som skulle publiseres neste uke, nå også er kansellert.

Dette får oss til å tro at det er noe større på gang, og kanskje Assassin's Creed Shadows rett og slett ikke vil bli utgitt som planlagt, men bli forsinket. Så langt har Ubisoft ikke sagt noe, men med alle spekulasjonene må de til slutt komme med en kunngjøring om hva som skjer med spillet på et eller annet tidspunkt.

Hvorfor tror du Ubisoft handler på denne måten med Assassin's Creed Shadows?