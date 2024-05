Ubisoft avslører Assassin's Creed Shadows Collector's Edition

HQ

Ubisoft ga oss vår første titt på Assassin's Creed Shadows i går. I filmtraileren ble vi introdusert for samuraien Yasuke og shinobien Naoe, og vi fikk også noen detaljer om det åpne rollespillet.

Det vil ha et kart på størrelse med Egypt i Assassin's Creed Origins, det vil la deg bytte ut hovedpersonene etter eget ønske i den åpne verdenen, og selvfølgelig vil det inneholde noen solide kamper og snikmord. Hvis du virkelig vil vise din kjærlighet til Assassin's Creed Shadows, har Ubisoft også avslørt spillets Collector's Edition.

For den dristige prisen av $ 239.99 får du tilgang til en 40 cm diorama-statue, som viser Yasuke og Naoe som kjemper rygg mot rygg, en stålbokveske, en kunstbok, en veggrull, en tsuba-håndbeskyttelse i naturlig størrelse og et verdenskart. Ikke en dårlig pakke, siden noen ganger gir disse Collector's Editions deg bare plast-tat i form av en statue og ber deg betale hundrevis av dollar for den. Ta en titt på Collector's Edition på bildet nedenfor :