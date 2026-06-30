Ubisoft avslører hvordan Assassin's Creed: Black Flag Resynced kjører på konsollene

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Allerede neste uke vil fans kunne vende tilbake til Karibia for å oppleve den elskede historien om Edward Kenway på nytt i Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Remaken lanseres 9. juli, og den har allerede nådd «gold»-status, noe som betyr at det er klart til å bli levert til fansen.

For de av dere som ønsker å spille tittelen på PS5 eller Xbox Series X/S, lurer dere kanskje på hvordan det vil kjøre på de ulike konsollplattformene? I så fall er de fullstendige konsollspesifikasjonene nå blitt offentliggjort.

Det viktigste å merke seg er at bortsett fra Xbox Series S, vil alle tre - Xbox Series X, PS5 og PS5 Pro - tilby tre grafiske innstillinger: Performance» Fidelity og Balanced. Hver av disse kjører med oppskalert 2160p-oppløsning (PS5 Pro utnytter også forbedret PSSR) og er henholdsvis innstilt på 60 FPS, 30 FPS eller 40 FPS. På samme måte vil «Performance»-modus på PS5 og Xbox Series X kun tilby grunnleggende raytracing, mens «Balanced» og «Fidelity» tilbyr utvidet raytracing, mens PS5 Pro tilbyr utvidet raytracing i alle moduser.

Når det gjelder Xbox Series S, er det viktigste å merke seg at spillet kun tilbyr en «Fidelity»-modus som har en oppskalert oppløsning på 1620p, 30 FPS og tilbyr standard ray-tracing.

Sjekk ut de fullstendige konsollspesifikasjonene nedenfor.