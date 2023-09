Ubisoft avslører hvordan Assassin's Creed Mirage straffer deg for å ikke snike

HQ

Etter en avstikker til det kalde nord med Assassin's Creed Valhalla, vender den berømte open world-serien tilbake til sine røtter i Midtøsten med den kommende Assassin's Creed Mirage.

Hvis det varmere klimaet ikke er motivasjon nok til å holde seg i skyggene, har Ubisoft Bordeaux fokusert på å skape mekanikker som støtter stealth. Den mest bemerkelsesverdige av disse er notoritetssystemet, som bygger videre på etterlysningssystemet fra de eldre titlene.

I et nylig intervju med Gamereactor forklarte spillets Quest and World Director, Simon Arsenault, hvordan det nye systemet oppmuntrer til sniking ved å straffe forbrytelser og begrense dine muligheter til å bevege deg:

"Vi har også noen mekanikker på høyere nivå, som for eksempel et system for beryktelse, der alle ulovlige handlinger i byen blir straffet, og det inkluderer ikke bare drap, men også å ta frem sverdet, slå folk eller plyndre en kiste. Etterlysningsplakater begynner å dukke opp, og etter hvert ser de sivile på plakatene og tilkaller vakter når du er i nærheten.

Hvis du bare er på nivå én i beryktelsessystemet, kan du gå på hustakene uten å få problemer. Men hvis du fortsetter å gjøre ulovlige handlinger, vil beryktelsen din stige, og på nivå to har du utkikksposter på hustakene. Så lekeplassen din på takene er ikke like fri lenger. Alt dette er for å oppmuntre deg til å gå tilbake til stealth."

I intervjuet med Gamereactor sa Simon Arsenault også at Mirage, som beholder kampsystemet fra Valhalla, er "litt straffende" for å oppmuntre til stealth. Du kan lese mer om dette i hele intervjuet med Quest and World Director.

