Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Ubisoft avslører konsollspesifikasjonene for Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Spillet er utviklet for å støtte raytracing på alle konsollplattformer.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
Assassin's Creed Black Flag Resynced (PS5)

Assassin's Creed Black Flag Resynced (PS5)

From 579.00 NOK at 17 stores
See price

Advertisement in partnership with PriceRunner

HQ

Allerede neste uke vil fans kunne vende tilbake til Karibia for å oppleve den elskede historien om Edward Kenway på nytt i Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Remaken lanseres 9. juli, og den har allerede nådd «gold»-status, noe som betyr at den er klar til å bli levert til fansen.

For de av dere som ønsker å spille tittelen på PS5 eller Xbox Series X/S, lurer dere kanskje på hvordan det vil kjøre på de ulike konsollplattformene? I så fall er de fullstendige konsollspesifikasjonene nå blitt offentliggjort.

Det viktigste å merke seg er at bortsett fra Xbox Series S, vil alle tre – Xbox Series X, PS5 og PS5 Pro – tilby tre grafiske innstillinger: «Performance», «Fidelity» og «Balanced». Hver av disse kjører med oppskalert 2160p-oppløsning (PS5 Pro utnytter også forbedret PSSR) og er henholdsvis innstilt på 60 FPS, 30 FPS eller 40 FPS. På samme måte vil «Performance»-modus på PS5 og Xbox Series X kun tilby grunnleggende raytracing, mens «Balanced» og «Fidelity» tilbyr utvidet raytracing, mens PS5 Pro tilbyr utvidet raytracing i alle moduser.

Når det gjelder Xbox Series S, er det viktigste å merke seg at spillet kun tilbyr en «Fidelity»-modus som har en oppskalert oppløsning på 1620p, 30 FPS og tilbyr standard ray-tracing.

Sjekk ut de fullstendige konsollspesifikasjonene nedenfor.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Relaterte tekster



Loading next content