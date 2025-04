Ubisoft avslører planene for det andre året av Skull and Bones

HQ

Til tross for middels til dårlige anmeldelser har Ubisofts åpne piratspill Skull and Bones faktisk klart å holde seg og tilsynelatende fortsette å trekke til seg fans, så mye at et helt andre år med innhold nettopp har blitt avslørt for spillet.

Vist frem under Skull and Bones Year 2 Showcase, vil denne skifer av årlige tillegg igjen ankomme i en av fire nye sesonger som vil debutere i løpet av de neste 12 månedene. Når det gjelder hva hver vil tilby spillerne, kan du se et sammendrag og den offisielle veikartet nedenfor.

Sesong 1: Oppstigning til kaos



Nye og mer krevende verdensnivåer



Oppstigningssystemer for gjenstander for å forbedre utstyret ditt ytterligere



Death Tides PvP-modus



Sesong 2: Krigens eder



Fraksjonsbegivenheten Disputed Waters, der spillerne må velge side å støtte



Nytt stort skip å tjene og mestre



Megafort å erobre



Sesong 3: Guts and Glory



Ekstra omdømmesystem for å utvikle nye allianser



System for mannskapsoffiserer blir introdusert



Landkamp blir en realitet



Sesong 4: Eye of the Beast



Territorial kontrollsystem som gjør at spillerne kan erobre og forsvare deler av kartet



Nytt stort skip



Kraken-dyr å jakte på (og sannsynligvis bli senket av...)



Det er planlagt enda flere endringer og tillegg i hver av sesongene, for eksempel i sesong 1, som også inkluderer et nytt skip, et nytt kjæledyr, ulike balanseendringer, flere oppgaver og utfordringer og mye mer. Du kan lære mer om dette i Year 2 Season 1 patch notes.

Ellers, med år 2 allerede her, sjekk ut traileren for de neste 12 månedene av Skull and Bones nedenfor.