Ubisoft avslører planer for Assassin's Creed Shadows første år, uten å knytte en dato til Claws of Awaji

HQ

På grunn av forsinkelsene og problemene som Assassin's Creed Shadows møtte før lanseringen, tok Ubisoft den veldig dristige avgjørelsen om å effektivt avbryte Season Pass og å tilby den første utvidelsen for spillet helt gratis for de som forhåndsbestilte RPG. Dette betyr sannsynligvis at mange ser frem til dette kapittelet som hevder å legge til rundt 10 ekstra timer med ekstra innhold til spillet.

Hvis du håpet at Ubisofts Assassin's Creed Shadows post-lanseringsoppdateringsshow ville fjerne noe av tåken rundt Claws of Awaji -utvidelsen, har vi dessverre noen dårlige nyheter for deg. Mens Ubisoft har til hensikt å lansere utvidelsen senere i år, er vi fremdeles i mørket om når nøyaktig den vil debutere. Det vi vet om det er følgende :

"Denne utvidelsen åpner opp øya Awaji - en helt ny region for deg å utforske som fortsetter Naoe og Yasukes historie rett etter slutten av Shadows 'epilog. Du kan forvente deg nye fiender, nye evner for begge figurene og et nytt våpen som er spesifikt for Naoe - Bo-staven."

Ellers delte showet et veikart over planene for det første året av spillet, med spesiell vekt på de neste månedene. Hver vil tilby noen mindre spillforbedringer og nye funksjoner, samt gratis historiedråper, og selv om det er noe å være begeistret for, ser det ut til å være generell enighet om at dette er mer mindre og subtile tillegg til spillet.

Vi har blitt fortalt at mai vil by på to gratis oppdateringer som legger til det første historiedroppet, kodeksoppdateringer, livskvalitetsforbedringer, et spesielt samarbeid, Photo Mode -forbedringer og deretter en stor oppdatering av parkour-systemet som legger til nye trekk å mestre. Etter dette kommer en oppdatering i juni, som byr på den andre historiedroppen, nye vanskelighetsgrader, mer oppslukende spillalternativer, et alarmsystem i en åpen verden og muligheten til å skjule eller gjøre hodeplagg synlig i mellomsekvenser.

Resten av det første året med innhold inkluderer New Game+, oppdateringer av tilbakemeldinger fra samfunnet, flere historiedråper, flere spesielle samarbeid, ytterligere kodeksoppdateringer, Animus-innhold, nye belønninger, betalte butikkdråper og deretter Claws of Awaji på et eller annet tidspunkt også.

Sjekk ut veikartet og oppdateringsvideoen nedenfor.