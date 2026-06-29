Ubisoft Barcelona har kunngjort et nedbemanningsprogram og kan komme til å si opp mer enn 50 ansatte

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«Dette er vanskelige tider i videospillbransjen» er blitt en altfor vanlig innledning til daglige nyhetsrapporter, men virkeligheten gjenspeiles faktisk i denne uttalelsen. Ubisoft Barcelona har i dag kunngjort en nedbemanningsplan som vil berøre 28 prosent av arbeidsstokken, omtrent 51 ansatte. Dette tiltaket kan høres ut som en del av en større omstrukturering som selskapet har gjennomført i flere måneder, men de ansatte har ikke tatt det særlig godt.

De ansatte har kunngjort at de fra i morgen og frem til 14. juli vil gjennomføre seks delvise arbeidsnedleggelser i protest mot disse oppsigelsene, samtidig som de oppfordrer studio- og selskapsledelsen til å iverksette en rekke tiltak, blant annet, og ikke minst, tilbaketrekking av oppsigelsene, sikring av studioet mot ytterligere oppsigelsesrunder de neste fem årene, opphevelse av blokkeringen av interne forfremmelser, gjeninnføring av 60/40-modellen for fjernarbeid og tilpasning av lønningene til nivået ved andre europeiske Ubisoft-studioer.

Selv om Ubisoft Barcelona også har blitt rammet av de samme vanskelige omstendighetene som hele bransjen står overfor, vil det ifølge data fra den spanske avisen El Economista forventes å oppnå et overskudd på over 1 260 000 euro i 2025, i tillegg til å være et av de fem viktigste og mest lønnsomme utviklingsstudioene i landet. Dets arbeid har blitt anerkjent på tvers av hele Ubisofts portefølje av serier, inkludert Rainbow Six, Assassin’s Creed, Beyond Good & Evil, The Crew, Mario + Rabbids og The Division.