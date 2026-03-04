Ubisoft bekrefter Assassin's Creed: Black Flag Remake

HQ

Vi kan endelig begynne å snakke om Assassin's Creed: Black Flag Resynced på mer offisielt vis. I en nylig merkevareoppdatering for serien har den franske utgiveren endelig anerkjent eksistensen av spillet i offentlighetens øyne og hintet til at vi snart skal få se mer substans om det.

Henvisningen er kort, men sier mye, med Ubisofts fulle kommentarer som forklarer: "Spekulasjoner rundt Assassin's Creed er ikke nytt, men det er verdt å gjenta: "Ingenting er sant. Alt er tillatt." Vel, bortsett fra i dette tilfellet, noen hvisker har litt mer vind i seilene. Hold kikkerten mot horisonten."

Det som også er tydelig er at nyheter om Black Flag Resynced ikke er umiddelbart nær, ettersom Ubisoft fortsetter å diskutere "forestående oppdateringer" for serien, hvor dette prosjektet ikke er nevnt. Men likevel er dette i det minste noen positive nyheter for de som er desperate etter å komme tilbake til dekket på Jackdaw som den legendariske piratmorderen Edward Kenway.