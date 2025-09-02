Ubisoft bekrefter at et nytt Rayman er under utvikling

HQ

Et gammelt plattformikon fylte 30 år 1. september: Rayman. Han debuterte på den første PlayStation for nøyaktig 30 år siden, og har siden den gang tilbudt sin egen unike vri på plattformaction, med mange høydepunkter.

De siste årene har vært tøffere for Ubisofts gamle maskot, men heldigvis har vi hørt mer og mer snakk om at noe nytt er på gang, og så sent som i mai kom det rapporter om at et comeback var under utvikling. Dette har nå blitt bekreftet av merkevareprodusent Loic Gounon i en kort Instagram-video laget for å feire Raymans 30-årsjubileum.

Han sier blant annet at "et veldig talentfullt team hos Ubisoft Montpellier og Ubisoft Milan jobber for tiden sammen om fremtiden til Rayman", men legger også til at selv om spillet er i gode hender, bør vi ikke "forvente nyheter fra" dem for tidlig.

Og så nå vet vi det. Rayman er på vei tilbake, selv om det vil ta et år eller tre.