Ubisoft bekrefter at Star Wars Outlaws ikke vil ha mikrotransaksjoner

Nå som støvet har lagt seg rundt kontroversen rundt Star Wars Outlaws og Jabba the Hutt-oppdragene(), og spillerne er klar over at de vil kunne bruke litt mer før, under eller etter lanseringen for å få tilgang til DLC- og sesongkortinnhold, ville vi vite om spillet også ville være åpent for noen form for mikrobetalinger for mindre gjenstander, for eksempel kosmetikk eller deler som kan tilpasses. Så vi spurte Ubisoft direkte.

"Ved lanseringen vil Star Wars Outlaws tillate spillere å kjøpe sesongkortet og Ultimate Bundle separat hvis de ikke kjøpte Ultimate Edition", har en Ubisoft-representant bekreftet til Gamereactor. "Det vil ikke være noen andre kjøp i spillet på dette tidspunktet."

Mens "på dette tidspunktet" åpner døren for potensiell MTX i fremtiden, virker det som om denne typen innhold ikke har blitt vurdert for Kay & Nixs eventyr som kommer 30. august.

