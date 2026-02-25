Assassin's Creed Hexe-leder forlater Ubisoft

HQ

Ubisoft fortsetter å riste opp i organisasjonen, og det er nå klart at den neste personen som får gå er Clint Hocking, kreativ direktør for det kommende Assassin's Creed Hexe. Dette har blitt bekreftet av en talsperson for Ubisoft, som også understreker at utviklingen av Hexe vil fortsette som vanlig, og at et erfarent team vil fortsette å jobbe med prosjektet, som beskrives som et av de mest unike bidragene i serien til dags dato.

"Vi takker [Clint] for hans visjon, kreative bidrag og engasjement gjennom årene, og vi ønsker ham det aller beste i hans neste kapittel,"

Hockings rolle blir nå overtatt av Jean Guesdon, den nyutnevnte innholdssjefen for Assassin's Creed-merket. Guesdon er langt fra et ukjent navn, og har tidligere vært kreativ leder for både Assassin's Creed IV: Black Flag og Assassin's Creed Origins, to av seriens mest anerkjente spill.

Hocking selv har en lang historie hos Ubisoft og har tidligere ledet utviklingen av blant annet Far Cry 2, Splinter Cell: Chaos Theory og Watch Dogs: Legion. Hva som blir hans neste steg er fortsatt uklart, men vi ønsker ham lykke til i fremtiden.

Gleder du deg til Hexe?