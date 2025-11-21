Ubisoft bekrefter avslutning av Tencent-avtalen, ny forretningsmodell kunngjøres januar 2026

HQ

Vi har ventet det som føles som en levetid på at Ubisoft endelig skal slippe sin økonomiske rapport, og nå som den har gjort det, har vi mange detaljer å grave gjennom. Det ser ut til at første halvdel av FY25/26 ikke var så ille for Assassin's Creed-utgiveren, ettersom den kunne skryte av en økning på 20% i forhold til året før for nettobestillinger over hele semesteret. Lenger nede fikk vi også noen detaljer om Tencent-avtalen, kunngjort tidligere i år.

Detaljene er ferdigstilt på den avtalen, og det forventes å stenge de kommende dagene. Det betyr at Ubisoft vil gå videre med opprettelsen av det nye Vantage Studios, som vil ha kontroll over sine primære franchiser i Assassin's Creed, Tom Clancy's Rainbow Six og Far Cry.

Dette vil innebære etablering av nye Creative Houses, hvorav det første kommer til å operere under tre ledende prinsipper, ifølge de økonomiske dokumentene. Disse er "Autonomi, fokus og spillersentrisitet". Nye lederteam blir dannet for disse store franchisene, som vil inkludere nye franchisesjefer som sannsynligvis vil bli kunngjort tidlig neste år.

Vi sier tidlig neste år fordi det er da Ubisoft sier at de vil avduke en ny driftsmodell. I januar 2026 får vi flere detaljer om den nye driftsmodellen "bygget rundt Creative Houses, uavhengige forretningsenheter med mål om å drive frem en sterkere kreativ visjon, større fokus, effektivitet, autonomi og ansvarlighet."

Takket være Tencent-avtalen ble Ubisoft styrket med en god del kontanter, hvorav det meste har brukt til balansen, etter utseendet på ting. Andre steder ser vi at Ubisofts kostnadsreduksjoner går bra, selv om de har kommet på bekostning av permitteringer og jobbkutt. Bare tiden vil vise om dette er øyeblikket Ubisoft snur skipet rundt etter et par tøffe år.