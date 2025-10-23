Ubisoft ber Star Wars Outlaws-utviklere om å si opp seg selv

HQ

I årevis har det vært brutale nedskjæringer i spillbransjen, med folk som mister jobben til høyre og venstre, studioer som legges ned og prosjekter som kanselleres. Mange vitner også om en lavere risikovilje når det gjelder nye prosjekter, noe som i klartekst betyr flere oppfølgere og sikre kort fremfor titler som bryter ny mark.

Et av selskapene som er rammet, er Ubisoft, og de er tydeligvis ikke ferdige ennå. Det ser imidlertid ut til at de ønsker å gå mer forsiktig frem i stedet for å ty til omfattende oppsigelser. Nå har deres svenske flaggskip Massive Entertainment (The Division 2, Star Wars Outlaws, og Avatar: Frontiers of Pandora) skrevet et innlegg på sosiale medier fullt av corpo-newspeak om at de har innført et frivillig oppsigelsesprogram for å kvitte seg med overtallige ansatte for å kunne fokusere mer på The Division-serien og Snowdrop-spillmotoren.

Det virker sannsynlig at Massive Entertainment vil være mer tilbakeholdne med å ta på seg prosjekter som Star Wars Outlaws og Avatar: Frontiers of Pandora i fremtiden, og spørsmålet er om de i det hele tatt vil ha ressurser til å gjøre det nå som de sannsynligvis vil miste ansatte.