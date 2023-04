Ubisoft deler en haug med ekstra detaljer om The Division: Heartland

HQ

Årets Division Day har vært ganske spekket med nyheter og informasjon, men den har tydelig manglet utgivelsesdatoer. Dette er den eksakte situasjonen som har oppstått med The Division: Heartland, et av Ubisofts største, og tilsynelatende nærmeste, kommende prosjekter.

Som en del av det årlige arrangementet blir vi fortalt noen ekstra fakta om dette plyndre-skytespillet, og dette inkluderer at spillet vil se spillere passe inn i rollen som en Division-agent som har til oppgave å holde den lokale byen Silver Creek trygg fra invaderende og useriøse fraksjoner - alt mens de forsøker å avdekke hvorfor den landlige delen av Amerika har blitt påvirket annerledes av Dollar Flu .

Spillet vil også knyttes direkte til The Division's tidslinje, og vil bringe nye karakterer og historier for spillere å pakke ut, i tillegg til lignende spillsystemer til hovedlinjetitlene.

Når spillet lanseres på PC og konsoller, blir vi fortalt at på den første dagen må spillerne hjelpe til med å sette opp en operasjonsbase, som brukes til å starte oppdrag i den lokale byen. Dette vil fungere som et knutepunkt og vil se deg komme tilbake hit med alt tyvegods som finnes på oppdrag som kan lagres eller brukes til å forbedre karakteren din for å kunne gjennomføre vanskeligere aktiviteter.

Spillet vil også ha tre spesialklasser som kan bygges inn i, hvor hver lar deg nærme deg kamp og landlige verden annerledes.

Når det gjelder verden, blir vi fortalt at det vil være utfordrende, men tilgjengelig på dagtid, men vil bli utrolig farlig om natten, ettersom kraftigere og dødelige fiender kryper ut av treverket. Det vil også være Contaminated områder som krever spesialutstyr for å utforske, men som sannsynligvis vil belønne deg med bedre utstyr. Det vil også være useriøse agenter å måtte møte og overvinne i spillet.

Ubisoft har også bekreftet at The Division: Heartland vil være et live-spill som tar sikte på å fortelle sin historie og vokse over tid, og legge til enda en live service-tittel til Ubisofts rekker.

Det ble ikke nevnt noe om når spillet vil debutere, men vi blir fortalt at det vil være en annen testfase en gang snart, og at invitasjoner til dette vil fungere på samme måte som den pågående XDefiant-betaen, som lar inviterte spillere dele ut ytterligere fem invitasjoner til hvem de vil.

Ubisoft rundet av med å kunngjøre at ytterligere The Division: Heartland nyheter vil komme i sommer - som, hvis vi måtte gjette, sannsynligvis vil være på Ubisoft Connect den 12. juni.