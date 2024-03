Ubisoft eksperimenterer med NPC-er med kunstig intelligens

HQ

"Har du noen gang drømt om å ha en ekte samtale med en NPC i et videospill?" spør Ubisoft i et nytt blogginnlegg. "Ikke bare en som er låst inne i et dialogtre med forhåndsbestemte svar, men en faktisk samtale, gjennomført gjennom spontan handling og reaksjon?"

Ubisoft jobber for tiden med å innføre AI-NPC-er i spill. Så langt er dette bare et kreativt eksperiment utført av et lite FoU-team i Ubisofts studio i Paris. I samarbeid med Nvidia og Inworld jobber spillutvikleren med å utvikle figurer som kan svare deg i sanntid.

Disse karakterene får personligheter, bakgrunnshistorier og mer til, før språket justeres til det passer Ubisofts visjon av karakteren. Det høres litt ut som Westworld, der androider får tildelt historieparametere som de skal følge.

"For første gang i mitt liv kan jeg ha en samtale med en karakter jeg har skapt. Det har jeg drømt om siden jeg var barn", sier Virginie Mosser, som er narrativ regissør.

Hva synes du om AI-NPC-er?