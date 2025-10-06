Ubisoft hinter til Assassin's Creed Mirages toårsjubileumsoppdatering Valley of Memory

HQ

Tidligere i år lovet Ubisoft en retur til Assassin's Creed Mirage i form av nytt innhold til spillet. Klipp til denne uken, den 6. oktober, og vi er i ferd med å lære mye mer om hvordan denne avkastningen ser ut.

En teaser er publisert som avslører Valley of Memory, en ny gratis oppdatering som kommer til spillet som vil feire toårsdagen for lanseringen. Vi vet ikke når den kommer eller nøyaktig hva den vil inneholde, men vi vet at vi sannsynligvis vil få disse svarene så snart i ettermiddag klokken 18, når den fullstendige avsløringen for oppdateringen finner sted.

For en smakebit av hva som kommer, sjekk ut teaser-traileren for oppdateringen nedenfor, og hvis du ikke har opplevd Assassin's Creed Mirage selv ennå, kan du se vår fullstendige anmeldelse av spillet.