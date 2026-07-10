Ubisoft feirer suksessen til Black Flag ved å si opp 51 utviklere

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I går hadde Assassin's Creed: Black Flag Resynced endelig premiere, noe som selvfølgelig ble feiret på ulike måter av fans og media. Ubisoft var antakelig også fornøyd med både de positive anmeldelsene og det høye antallet forhåndsbestillinger, og nå melder Insider Gaming at de feirer dette ved å si opp 51 personer som jobbet med utviklingen av spillet hos Ubisoft Barcelona.

En anonym utvikler fra studioet hadde følgende å si om saken:

«Disse oppsigelsene faller sammen med en bredere kontekst av pågående problemer på arbeidsplassen. Dette er ikke en isolert hendelse; det gjenspeiler et mønster av konstant dårlig behandling, tap av talent, tvungne avskjedigelser som følge av svekkelse av arbeidstakeres rettigheter, og en stadig mer top-down ledelseskultur som gir de ansatte liten innflytelse på beslutninger som påvirker arbeidet deres.»

Insider Gaming rapporterer også at andre ansatte har sagt at det føltes som om dette var forhåndsbestemt, og at folk ville blitt sagt opp uansett hvordan ting hadde gått. Dette er utvilsomt triste nyheter, spesielt rett før spillets lansering, og vi mistenker at dette kanskje ikke er den beste motivasjonen for andre Ubisoft-utviklere til å fullføre spillene sine.

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