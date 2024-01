Ubisoft fjerner omtalen av Star Wars Outlaws sent i 2024.

HQ

I går rapporterte vi at Star Wars Outlaws så ut til å ha en lansering i slutten av 2024. Nå ser det ut til at Ubisoft går tilbake på dette, og har i stedet erstattet omtalen av sen 2024 med et enklere 2024-utgivelsesvindu.

I en e-post sendt til Kotaku forklarte en talsperson for Ubisoft hva som hadde skjedd med det falske utgivelsesvinduet, og sa at det var feil og siden har blitt endret. Selv om Ubisoft ikke vil at vi skal tro at lanseringsvinduet er sent i 2024, virker det likevel som det mest sannsynlige tidspunktet vi får se Star Wars Outlaws.

Foreløpig har vi bare spillfremvisningen fra juni å gå ut fra, sammen med litt mer informasjon som er gitt i intervjuer om Star Wars Outlaws. Men et Star Wars-spill i en åpen verden kommer garantert til å gjøre fansen begeistret, så vi får håpe at vi hører mer snart.