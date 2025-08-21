Ubisoft fortalte oss mer om Anno 117: Pax Romana på Gamescom

HQ

Gamescom er det store denne uken, og Ubisoft har fortalt oss mer om deres kommende spill Anno 117: Pax Romana. Ubisoft Mainz jobber hardt med sin bybygger, som skal komme ut 13. november.

Den nye traileren fokuserer på Albion, en hemmelighetsfull keltisk provins. Et mystisk sted, hvor ingen romer med respekt for seg selv tør å dra. Vi kjenner dette området som Storbritannia. Det er unødvendig å si at det vil være konflikter fremover.

En spillbar demo vil være tilgjengelig fra 2. september på Steam, Epic Games Store og Ubisoft Connect. Demoen vil være tilgjengelig i noen uker, frem til 18. september.

Anno 117: Pax Romana vil være tilgjengelig på PC (Ubisoft Connect), Xbox Series X/S og PlayStation 5. Spillet er inkludert i Ubisoft+ Premium-abonnementet.