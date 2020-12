Ubisoft forteller deg hvor mye du har spilt spillene deres med kul video

Du ser på Annonser

Nylig lanserte Ubisoft sin satsning Ubisoft Connect som er en tejeneste som knyter sammen alle deres titler uansett hvilket format du spiller på. Dette gjør at du kan flytte lagringsfiler mellom plattformer og at du kan tjene poeng som kan brukes på belønninger i deres spill på samtlige plattformer med én og samme bruker.

Ubisoft Connect holder også oversikt over hva du har gjort i spillene deres siden 2015, og feirer nå både lanseringen av tjenesten samt årets slutt med et kult konsept. Du kan via denne linken nemlig få en video skreddersydd for din profil, som gir deg statistikk om hvor mye du har spilt Ubisofts spill siden 2015.

Hvilket spill har du spilt mest fra dem?

Favoritt Ubisoft-spillet mitt de siste fem årene er ifølge dem Assassin's Creed Odyssey, og det stemmer ganske bra.