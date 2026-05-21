Ubisoft forventer en "sterk opptur" de neste årene etter et skuffende økonomisk resultat

Ubisoft hadde ikke den beste avslutningen på det siste regnskapsåret, men det forventer å bygge tilbake bedre i regnskapsåret 2026/27 og utover, ettersom det fortsetter å fokusere på sine kjernefranchiser, samt fullføre all den omstruktureringen som har ført til at mer enn 1000 mennesker mistet jobben hos Assassin's Creed og Far Cry-utvikleren.

I selskapets siste finansielle resultatdokument ser vi at Ubisoft forventer en "sterk rebound" i regnskapsåret 2027/28, hvor vi tilsynelatende vil se suksess fra nå av og inn i de neste tre årene. "Konsernet forventer en betydelig større innholdspipeline i løpet av FY2027-28 og FY2028-29 på tvers av sine store merkevarer, inkludert Assassin's Creed, Far Cry og Ghost Recon," heter det i Ubisofts økonomiske dokument.

Ting forventes imidlertid ikke å varme opp for mye i det kommende regnskapsåret, ettersom vi blir fortalt av Ubisofts administrerende direktør Yves Guillemot å forvente en "mykere utgivelsesliste." Guillemot forklarte: "I FY2026-27 vil vi forfølge og fullføre gjennomføringen av denne transformasjonen, og fortsette

investeringer i forkant av en mye sterkere og vedvarende innholdssyklus. Dette året forventes derfor

derfor å representere et lavpunkt i vår frie kontantstrøm, sammen med en mykere utgivelsesplan og

omstruktureringskostnader. Vi vil fortsette å utvide Live-spillene våre, ledet an av Rainbow Six Siege og dets

sterke veikart, levere Assassin's Creed Black Flag Resynced og lansere andre målrettede premiumspill

premiumspill basert på etablerte Ubisoft-merkevarer."

Ubisoft erkjente selvfølgelig også kanselleringen av 7 pågående prosjekter, inkludert Prince of Persia: Sands of Time Remake. Ubisoft kan skryte av et bedre enn forventet 4. kvartal i det siste regnskapsåret, og vekst i Avatar: Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest og For Honor samt Rainbow Six Siege. Når vi ser på statistikken fra år til år, er det imidlertid klart at Ubisoft er litt deflatert i det siste. Inntektene er ned 21.8%, og nettobestillinger er ned 17.4%. Det er en lang vei tilbake til stor suksess, men kanskje denne nye operasjonelle strukturen kan gjøre det for Ubisoft.