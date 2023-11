Ubisoft går videre fra Far Cry 6

HQ

Ubsioft har bestemt seg for at de har gitt nok støtte til Far Cry 6 i løpet av de to årene som har gått siden lanseringen i oktober 2021, og at tiden er inne for å flytte utviklerne videre fra spillet til fremtidige og andre prosjekter.

I et innlegg på X skriver Ubisoft spesifikt at utviklingsteamet ikke lenger vil gjøre oppdateringer til Far Cry 6 uten avbrudd i spillets onlinetjenester.

Alt dette kommer relativt nylig etter at rapporter og rykter har kastet litt ekstra lys over når Far Cry 7 kan debutere, og også hva Far Cry Multiplayer-spillet kan by på.