Ubisoft-hacking skal ha blitt "blåst helt ut av proporsjoner"

I løpet av helgen sirkulerte rapporter om at Ubisoft ble hacket på nettet. Nå ser det ut til at til tross for påstander om at rundt 900 GB data ble kompromittert fra Assassin's Creed og Far Cry-utgiveren, har Ubisoft et stramt lokk på sikkerheten i skrivende stund.

Dette kommer fra Insider Gaming's Tom Henderson, som snakket med flere kilder i Ubisoft som hevdet at hacket hadde blitt "blåst langt ut av proporsjoner" og at gruppen som hevdet at de hadde stjålet 900 GB data bare ønsket "innflytelse" fra overskrifter. Ubisoft er klar over datainnbrudd tidligere i år, noe som førte til lekkasjer rundt visse uutgitte prosjekter.

En av gruppene som hevdet å ha tatt brukerdata har allerede sagt at dette var en falsk påstand, og det antas at dette er tilfelle for flertallet av hackerne som prøver å si at de brøt seg inn i Ubisoft. Ettersom selskapet for tiden er på ferie, har vi ennå ikke hørt noe fra Ubisoft selv, men vil forhåpentligvis få et offisielt svar i tide.