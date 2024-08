Ubisoft har kuttet stillinger ved sine kontorer i USA

HQ

Ubisoft Ubisoft har kunngjort at de denne uken har kuttet 45 jobber fra sine kontorer på Ubisoft San Francisco og fra Red Storm Entertainment i Cary, North Carolina.

Dette kommer etter at et spill som var under arbeid på Red Storm med tittelen Tom Clancy's The Division Heartland, ble lagt ned tidligere i år - på det tidspunktet uttalte en talsperson at de ansatte ville bli flyttet over til andre prosjekter som Rainbow Six.

Dette er en del av en vedvarende trend med nedskjæringer og tap av arbeidsplasser i spillbransjen som helhet, men også hos Assassin's Creed-utgiveren. Selv om det er uklart hvor mange medlemmer av hvert studio som er berørt, bekreftet en talsperson for Ubisoft at berørte ansatte får sluttvederlag og karrierehjelp av utgiveren, men heller ikke her er de spesifikke detaljene om denne støtten gitt.

Noen av teamet på Red Storm Entertainments tidligere arbeid inkluderer Far Cry -franchisen, og teamet på Ubisoft San Francisco er ansvarlig for spill som Rocksmith -serien og South Park: The Fractured but Whole (takk, IGN).