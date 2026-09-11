Ubisoft har som mål å gjøre det enklere å lansere spillene sine på Steam

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Ubisoft har avslørt at de begynner å undersøke hvordan de kan gjøre det enklere å lansere spillene sine på Steam. I et blogginnlegg har den franske spillgiganten kunngjort at et nytt «Ubisoft Connect Services Steam-verktøy» er under implementering, noe som bør bety at du kan dra nytte av funksjonene som tilbys av Ubisoft-spill på Steam uten å måtte ha Ubisoft Connect installert eller åpent på PC-en.

Det første spillet som skal teste ut dette er Prince of Persia: The Lost Crown, men Ubisoft har lovet at systemet «gradvis vil utvikles og rulles ut til flere Ubisoft-spill på Steam i fremtiden.»

Når det gjelder hva Ubisoft håper å oppnå med dette systemet, har selskapet direkte nevnt at det er et «første skritt mot en jevnere og mer strømlinjeformet lanseringsopplevelse på Steam», og at det er et «mål å levere de funksjonene og tjenestene spillerne bruker og forventer, samtidig som Steam-opplevelsen gjøres så sømløs som mulig.»

Vil dette oppmuntre deg til å kjøpe flere Ubisoft-spill via Steam?