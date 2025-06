Ubisoft justerer Rainbow Six: Siege Xs karakterer for Dual Front: "Noen av dem trenger drastiske endringer"

HQ

Med Rainbow Six: Siege X som gjør sin store ankomst neste uke, 10. juni, er en av de største tilleggene til spillet som mange vil være kjent med, den nye modusen Dual Front. Dette er et 6v6-alternativ som bytter ut det typiske Attacker versus Defender -formatet med en ny stil der to lag konkurrerer i en tautrekkingslignende aktivitet som ikke er delt inn i definerte runder. I hovedsak kan du nå bruke en Defender Operator til å gå på offensiven, og omvendt med Attackers, men det betydde sikkert noe arbeid bak kulissene for å sikre at disse karakterene kunne spille mer allsidige roller?

Det var nettopp dette spørsmålet jeg stilte til kreativ direktør Alexander Karpazis, og i intervjuet nedenfor (som har lokaliserte undertekster) fikk jeg følgende svar :

HQ

"Å, ikke engang litt... De trengte... Noen av dem trenger drastiske endringer, og det er derfor de ikke er med i den første utgaven av Dual Front.

"Vi har en liste med 35 operatører som du kan velge mellom, og vi elsker det nye spillet du får når du tar en angriper og setter dem i en forsvarersituasjon, eller en forsvarer og setter dem i en angribersituasjon. Det er det som virkelig får det til å føles som Siege, men veldig friskt. Nye strategier som du kobler sammen med andre operatører som du aldri trodde du kunne gjøre før.

"Men vi har noen operatører som trenger endringer, spesielt de som har globale evner. Du har Lion og Dokkaebi. De fungerer bare ikke på et 6v6-kart i den skalaen. Så vi bruker litt ekstra tid på å tune dem.

"Dual Front ser også litt justering av hvor ofte du kan bruke gadgeten din eller evnene dine. Så vi måtte gjøre noen mindre balanseringsendringer. Og det er noen som vil trenge enda større endringer i fremtiden. Men de kommer."

I forlengelsen av dette spurte jeg også Karpazis om Dual Fronts ankomst vil påvirke hvordan Operators blir utformet i fremtiden. Svaret hans vil definitivt glede fans som har vært med lenge på Siege.

"For å være 100 % ærlig, ønsket vi ikke å legge den typen ansvar på teamet som lager nye operatører. For det første har de en veldig kompleks jobb akkurat nå med å introdusere en ny operatør som er spennende, morsom å spille og fungerer med alle andre operatører i vår kjernespillmodus 5v5.

"Når det er sagt, vil vi prøve å introdusere den nye operatøren i Dual Front så snart som mulig. Så det kommer vi til å presse på for. Det er et ekstra nivå av kompleksitet for teamet, men de har faktisk taklet utfordringen veldig bra."

Følg med for våre fulle tanker om Rainbow Six: Siege X, i tråd med lanseringen neste uke.