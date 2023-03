Ubisoft kansellerer sine E3 2023-planer

HQ

Det er mange år siden Electronic Entertainment Expo, bedre kjent som E3, mistet mye av sin status og betydning i videospillindustrien, men noen har fortsatt håpet at showet kunne komme tilbake til gammel storhet. Mange av disse ga opp da det ble avslørt at verken Nintendo, PlayStation eller Xbox vil delta i år. Heldigvis sa Ubisoft at de ville være der for noen måneder siden, så tanken på Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Massives Star Wars-spill og mer gjorde oss begeistret igjen. Vel, jeg har gode nyheter og dårlige nyheter.

Den dårlige nyheten er at en talsperson har fortalt VGC at Ubisoft ikke vil delta på E3 2023 likevel. Heldigvis er den gode nyheten at det franske selskapet kansellerte disse planene fordi det vil være vert for en stor Ubisoft Forward-sending den 12. juni i stedet.

Dette betyr at vi fortsatt får en nyhetsfylt sommer som de siste årene, ettersom Microsoft har bekreftet at vi får både en Xbox Games Showcase og Starfield Direct 11. juni, Geoff Keighley fortsetter å hype opp sin Summer Game Fest som starter 8. juni hver gang vi får dårlige E3-nyheter, og Sony forbereder sin andre PlayStation Showcase for en gang i mai eller juni.

Tror du E3 betyr noe lenger, eller bør utviklerne og utgiverne fortsette å ha sine egne dedikerte show?